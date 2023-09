Torino, Zapata: "Atteggiamento giusto, siamo ambiziosi e questo punto ci servirà tantissimo"

Il Torino agguanta nel finale il pareggio contro la Roma. Grande protagonista di giornata è Duvan Zapata, attaccante granata che è riuscito a segnare quasi allo scadere: "Sono contento per il gol e per la prestazione della squadra, non era una partita facile ma abbiamo tenuto anche nei momenti difficili. Mi è piaciuto tanto l'atteggiamento, quando non si può vincere è importante non perdere.

Volevamo i tre punti ma questo serve tantissimo. Noi abbiamo ambizione, ci alleniamo tantissimo per arrivare pronti a queste partite; questo è il salto di qualità che dobbiamo fare per conquistare i nostri obiettivi", le parole dell'attaccante colombiano ai microfoni di DAZN. Poi una battuta sulla Roma, squadra alla quale in estate era stato vicinissimo: "La vita è così, sono stato vicinissimo ai giallorossi ma il calcio ha voluto che indossassi questa maglia e sono onorato di farlo", conclude Zapata.