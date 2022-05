Torino, Zaza in uscita. Può tornare in Spagna: ci sono Cadice e Maiorca

Simone Zaza, reduce dalla sua peggior stagione in carriera, lascerà il Torino in estate. Come si legge sulle pagine di Tuttosport l'attaccante ha offerte in Spagna: Cadice e Maiorca sono in questa fase i club più interessati. L’attaccante ha ancora un anno di contratto con il club granata ma è molto probabile che si trovi un accordo sulla rescissione.