Torna la Champions - Chelsea, svolta firmata Tuchel. Il tedesco torna in Europa dopo la finale

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

In molti si aspettavano il suo addio a Parigi ben prima, ma la finale di Champions League raggiunta la scorsa stagione aveva dato credito e credibilità, a Thomas Tuchel. Nonostante l'evidente crescita e 6 trofei sotto la sua gestione, a fine dicembre il PSG ha cercato un cambio di passo, da qui l'allontanamento del tedesco in favore di Mauricio Pochettino. Tuchel però non ha avuto neanche il tempo per riposarsi e riflettere su quanto successo, perché neppure un mese dopo è arrivata l'altra grande chiamata della carriera. Quella del Chelsea del dopo Lampard. L'impatto col mondo Blues è stato inizialmente rivedibile, con lo 0-0 contro i Wolves. Poi, dopo la prima giornata, il suo Chelsea si è scatenato. E in sequenza sono arrivate 5 vittorie, 4 in Premier e una in FA Cup, contro Burnley, Tottenham, Sheffield, Barnsley, e Newcastle. Un filotto che ha riportato i Blues in odore di qualificazione Champions e che, in caso di successo contro l'ottimo Atletico Madrid di quest'anno, potrebbe dare un'ulteriore spinta d'entusiasmo a questi giovani e talentuosi Blues.