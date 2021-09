Tornare alla Roma? Garcia: "Un giorno mi piacerebbe. Vorrei comunque allenare ancora in Italia"

Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, nella sua intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche della possibilità di un suo ritorno in giallorosso: "Mi tengo i bei ricordi dell'avventura nella Capitale, un giorno mi piacerebbe tornare ad allenare la Roma, o anche altrove, in Italia. Amo la lingua, il Paese e la Serie A".