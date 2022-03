Torricelli: "Chi sbaglia meno vince. Errore di Rugani ha spianato la strada agli spagnoli"

L'ex difensore Moreno Torricelli ai microfoni di Juventus TV ha commentato così l’eliminazione della squadra bianconera agli ottavi di Champions League: “Fino all’episodio del primo rigore abbiamo gestito bene la gara e anche il Villarreal non ha fatto nulla di importante. Chi sbaglia meno vince la partita però e non per colpevolizzare Rugani il suo errore ha spianato la strada. Il difensore è stato costretto, fra virgolette, a fare quel fallo per evitare che andasse a rete l'avversario. Poi quanto ti trovi sotto a dieci dalla fine offri delle occasioni e loro sono stati bravi a sfruttarle. Peccato perché ho visto un primo tempo in cui la Juve ha giocato bene, ma purtroppo non ha trovato quel gol che poteva cambiare il corso della gara. - continua Torricelli - Nel primo tempo abbiamo creato tantissimo, più degli avversari, ma è davvero un peccato non essere riusciti a segnare. L'avversario non è stato superiore in maniera netta ed era la Juventus che avrebbe meritato di vincere questa sera".