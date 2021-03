Totti e l'addio al calcio: "Costretto a lasciare senza essere coinvolto. Mi hanno voluto cancellare"

Francesco Totti, nella lunga intervista rilasciata a Walter Veltroni per il settimanale del Corriere della Sera "Sette", ha parlato anche del modo in cui ha dovuto lasciare il calcio: "Prima o poi sapevo che avrei dovuto smettere. Bisogna essere realisti. Però nel mio caso sono stato costretto, come se avessero voluto tirare una riga, cancellare. Senza parlarmene o rendermi partecipe. Avrei voluto smettere in un altro momento e prendere io la decisione. In quel momento stavo bene di testa e fisicamente ma non ho mai preteso niente da nessuno, non volevo giocare a tutti i costi. Girarmi le spalle e non darmi la possibilità di far vedere che potevo ancora dire la mia, mi è dispiaciuto molto".