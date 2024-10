Totti su Yildiz: "Paragonarlo a Del Piero è riduttivo. Alex è Alex e la numero 10 pesa"

vedi letture

Nuove dichiarazioni di Francesco Totti in merito a un suo possibile e clamoroso ritorno in campo, a 48 anni e oltre sette anni dopo il ritiro dal calcio giocato. L'ex numero 10 ha parlato così di uno dei fantasisti più discussi del campionato: "Yildiz è un giovane talento, deve dimostrare, adesso lo ha fatto a sprazzi, è in un grande club come la Juve e ha grandi potenzialità, penso che possa diventare un grande giocatore". Ha detto il 'Pupone' durante il Betsson Sport Day parlando dell'attaccante bianconero Kenan Yildiz.

"Paragonarlo ad Alex (Del Piero, ndr) è riduttivo, sono due cose totalmente diverse - prosegue Totti - non giova al ragazzo perché quello che ha fatto Alessandro per la Juve sarà difficile che un giocatore possa ripeterlo. Alex è Alex. Indossare il dieci non è facile - sottolinea - il numero dieci pesa. Per indossarlo bisogna avere le spalle larghe. Se c'è un numero dieci in Italia? Potrebbe tornare", conclude sorridendo.

Su un suo ritorno in campo ha detto: “Nella vita mai dire mai - ha dichiarato -. Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati a giocare dopo alcuni anni. Per giocare in Serie A devo allenarmi bene bene. Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente. È successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Mi son detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In due mesi sarei pronto..."