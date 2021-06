Totti sui social ricorda il cucchiaio con l'Olanda, Seedorf replica: "Ma poi avete vinto l'Europeo?"

Italia-Olanda a Euro 2000 è una partita che ancora in molti si ricordano. Olandesi, italiani, ma non solo. Una gara diventata famosa per il cucchiaio di Totti a Van der Sar nella serie finale dei rigori. Oggi l'ex capitano della Roma è tornato sull'argomento con una storia Instagram: "Ve lo ricordate?". Immediata la risposta (scherzosa) di Clarence Seedorf che quel giorno era in campo: "Ti pensavo più simpatico. Ma poi alla fine avete vinto l'Europeo?". Gli Azzurri persero la finale del torneo contro la Francia.