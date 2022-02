Tra poco Fiorentina-Atalanta, Castrovilli: "Partita bellissima ma non baderemo alla classifica"

vedi letture

Ai microfoni di Dazn, nel pre partita di Fiorentina-Atalanta, ha parlato Gaetano Castrovilli: “Sarà una bellissima partita, noi cercheremo di fare risultato e non baderemo alla classifica, penseremo di partita in partita. Proveremo a mettere in mostra il gioco del mister e ognuno di noi le proprie caratteristiche”.