Tripletta di Vlahovic, Prandelli: "Solo merito suo. Ma ora arriverà la parte più complicata"

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina che oggi ha battuto 4-1 il Benevento, ha parlato a Sky Sport della straordinaria tripletta segnata da Dusan Vlahovic: "Il merito è solo suo, si allena con determinazione e i risultati si vedono. Poi il terzo gol è chiaro, la qualità o ce l'hai o non ce l'hai. Da ora in avanti sarà ancora più complicato per lui, dovrà ripetersi e le aspettative si alzeranno per forza".