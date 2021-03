Tronchetti Provera: "Futuro Inter? Per l'azionariato popolare servono sponsor forti"

Intervistato da Il Foglio, l'ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera ha detto la sua anche sul futuro societario dell'Inter, di cui si parla molto negli ultimi mesi: "Stando a quanto si legge, credo che Suning intenda sostenere l’Inter oggi cercando dei partner. L’Inter ha comunque un appeal per degli investitori, vedremo se minoritari o no. L'azionariato popolare? Ci sono formule di varia natura come l’azionariato diffuso del Bayern dove però ci sono sponsor forti come Allianz che danno garanzie… C’è bisogno di investitori solidi che mettano a disposizione cifre importanti per gestire una squadra di calcio e quelle cifre non può garantirle un azionariato popolare. Ci può essere una partecipazione di questo tipo, ma non una proprietà suddivisa tra tanti piccoli soci”.