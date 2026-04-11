Udinese, Atta: "Stagione di alti e bassi per me, sarebbe bello vincere a San Siro"

Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Milan: "Sarebbe bello vincere oggi, siamo qui per farlo: il Milan sarà un avversario difficile, ma siamo pronti".

Come valuti la tua stagione?

"Ho avuto alti e bassi però sono sempre concentrato sul mio lavoro, quando hai bassi devi lavorare per avere più alti ed è la cosa che provo a fare".