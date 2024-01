Ufficiale Udinese, ceduto Quina al Vizela fino al termine della stagione. Il comunicato del club

Dopo l'arrivo a Udine la scorsa estate, dal Watford, Domingos Quina ha lasciato l'Udinese per terminare la stagione al Vizela, club portoghese attualmente al penultimo posto in Primeira Liga. Ad annunciarlo è stato lo stesso club friulano con il seguente comunicato ufficiale: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito al Vizela fino al 30 giugno il diritto alle prestazioni sportive di Domingos Quina. Il fantasista portoghese terminerà, così, la stagione nel club militante nella massima serie lusitana. A Domingos un grande in bocca al lupo".

Il centrocampista classe 1999 in questa stagione ha giocato soltanto 12 minuti in Serie A, per un totale di due presenze, alla seconda e alla terza giornata, ma da lì in avanti non ha trovato più spazio, tanto che adesso è arrivato il prestito in Portogallo, dove proverà a contribuire alla salvezza del Vizela, attualmente a quattro punti di distanza dal quartultimo posto.

Questa la nota ufficiale dell'Udinese dell'estate scorsa, nel giorno del suo arrivo in Friuli: "Quina é un centrocampista dotato di grande tecnica e dinamismo in grado di interpretare più ruoli. Nasce il 18 novembre 1999 a Bissau in Guinea Bissau ma, ancora bambino, si trasferisce in Portogallo iniziando a giocare nel settore giovanile del Benfica. Li si mette immediatamente in evidenza tanto da essere notato, a soli 12 anni, dal Chelsea dove compie tutta la trafila del settore giovanile. Nell’estate 2016 viene acquistato dal West Ham con cui, giovanissimo, gioca due partite in Europa League oltre a raccogliere 13 presenze con un gol in seconda squadra.

Nell’annata 17/18 gioca 14 partite e segna due gol con la seconda squadra e disputa una gara in FA con la prima. Nell’estate 2018 viene prelevato dal Watford con cui gioca otto gare segnando una rete in Premier a cui aggiunge un gol in due presenze in coppa di Lega e 3 gare in FA Cup dove raggiunge la finale.

L’anno seguente gioca 4 gare in Premier e 5 tra coppa di Lega ed FA Cup. Nella stagione 20/21 segna un gol in 14 gare di Championship ma, a metà annata, si sposta in prestito a Granada dove segna 2 gol in 8 presenze nella Liga. È l’estate 2021 quando rientra in Inghilterra per una nuova esperienza in prestito al Fulham dove non trova molto spazio, ragion per cui si sposta a gennaio 2022 al Barnsley con cui fa bene e segna due reti in 16 partite.

Nella passata stagione si trasferisce in prestito all’Elche con cui gioca 11 partite nella Liga ed una in Copa del Re prima di tornare, sempre in prestito, in Inghilterra a gennaio vestendo la maglia del Rotherham e contribuendo al raggiungimento della salvezza del club in Championship. Quina ha raccolto oltre 50 presenze con le nazionali giovanili portoghesi dall’under 17 all’under 21 esordendo sempre sotto età".