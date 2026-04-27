Udinese, Ehizibue: "Felice del mio primo gol. Obiettivo? Vogliamo arrivare a 50 punti"
TUTTO mercato WEB
Kinglsey Ehizibue, esterno dell'Udinese, dopo il pareggio contro la Lazio è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Gol? Questo è il mio primo gol, un gol importante. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, poi però abbiamo conquistato solo un punto. Vogliamo 50 punti, sì, speriamo la prossima arrivi un +3”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Unipol Domus
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile