Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Amrabat out, a sorpresa gioca Eysseric

vedi letture

Gotti decide di schierare un modulo speculare a quello di Prandelli e dunque Udinese e Fiorentina scenderanno entrambe in campo con il 3-5-2. In attacco Llorente titolare insieme a Nestorovwski per i bianconeri, mentre dopo il gol segnato contro lo Spezia, Eysseric viene mandato in campo al posto di Amrabat dal 1' a centrocampo mentre in attacco torna titolare Ribery e Malcuit scende in campo tra i primi undici per la prima volta da quando è a Firenze. Ecco di seguito le formazioni delle squadre:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Llorente, Nestorovski.

A disposizione: Scuffet, Gasparini, Samir, Okaka, Braaf, Arslan, Micin, De Maio. All. Gotti

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Valero, Olivera, Caceres, Venuti, Barreca, Montiel, Amrabat, Callejon, Kokorin, Igor. All. Prandelli