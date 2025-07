Ufficiale Pozzo pesca dal Bayern: 'mister 37 km/h' Irankunda al Watford. Nani: "E' speciale

Nuovo arrivo in casa del Watford, club di proprietà della famiglia Pozzo (che detiene anche il controllo dell'Udinese): il club inglese ha prelevato dal Bayern Monaco il giovane attaccante Nestory Irankunda.

Le parole di Nani

Il direttore sportivo del Watford (e group technical director dell'Udinese), Gianluca Nani, ha dichiarato: "Nestory può essere un giocatore davvero speciale e crediamo che possa esprimere tutto il suo potenziale qui, con noi. È esattamente il tipo di profilo che Paulo voleva in un'ala. Nestory era molto ricercato e, grazie alla nostra consolidata rete di scouting e ai nostri contatti, siamo riusciti a essere un passo avanti rispetto agli altri nella corsa per ingaggiare giocatori di questo potenziale.

Fondamentalmente, siamo stati in grado di agire rapidamente quando si sono presentate opportunità come questa e questo è stato il segno distintivo del nostro reclutamento di successo. Il giocatore voleva venire qui perché vede il percorso, ha visto come sviluppiamo i giovani giocatori al Watford e la visione che abbiamo per questo club. Siamo assolutamente felici di aver ingaggiato Nestory, perché ha contribuito ulteriormente alla grande sensazione di benessere che si prova durante gli allenamenti".

Il comunicato del club

Questo il comunicato del club: "Il Watford FC è lieto di confermare l'arrivo dell'entusiasmante attaccante Nestory Irankunda dal Bayern Monaco con un contratto a titolo permanente a lungo termine.

L'ala diciannovenne ha firmato un contratto quinquennale con il The Vic, dopo che i Golden Boys hanno concordato una cifra non resa nota con i campioni della Bundesliga. Irankunda ha fatto il suo esordio nell'Adelaide United nella stagione 2021/22, debuttando e segnando il suo primo gol direttamente su punizione quando aveva solo 15 anni.

Collezionerà 61 presenze con il club in tre stagioni, segnando 16 gol e vincendo insieme a lui il premio di Giovane Giocatore dell'Anno dell'A-League alla fine del 2023/24. Altri riconoscimenti personali includono il premio Rising Star di Adelaide e un posto nella squadra All-Star dell'A-League per una partita contro il Barcellona. Il giovane ha anche dato prova della sua velocità fulminea in uno scontro con i Central Coast Mariners nell'ottobre 2023, facendo notizia per aver raggiunto una velocità di 37,02 km/h.

Nominato uno dei "50 giovani prodigio" da goal.com nel marzo dello scorso anno, Irankunda ha iniziato la stagione 2024/25 con il Bayern, dove ha avuto l'opportunità di allenarsi con la prima squadra di Vincent Kompany e di fare una tournée in Corea del Sud.

È rimasto in panchina due volte, tra cui in una partita di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk lo scorso dicembre.

Irankunda ha collezionato 15 presenze con la seconda squadra della squadra tedesca e ha segnato quattro gol prima di avere la possibilità di giocare nella massima serie con un prestito al Grasshoppers Club Zurigo.

Si è rivelato un esercizio utile, visto che il ragazzo ha giocato 19 volte per la squadra svizzera della Super League, segnando un gol.

A livello internazionale, Irankunda ha collezionato cinque presenze con la nazionale australiana; il suo primo gol è arrivato in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro la Palestina nel giugno 2024.

Siamo entusiasti di averti con noi, Nestory!".