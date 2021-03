Udinese, Gotti elogia la Lazio: "Sanno far male a tutti, hanno già dimostrato tanto"

Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta contro la Lazio: "In campo c’è un avversario, di un certo tipo, al quale vanno tolti gli spazi. La Lazio sa far male a tutti quanti. Difendendo come fatto nel primo tempo avremmo dovuto gestire meglio il pallone. Sono quelli che conosciamo, dimostrano una crescita costante, una squadra forte eliminata dalla Champions dai Campioni del Mondo. Non sono io a dover dare giudizi su una squadra che sta già dimostrando tanto".