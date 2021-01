Udinese, Gotti: "Regalato tre gol alla Juve. L'infortunio di Pussetto più grave del previsto"

Al termine della sconfitta maturata all'Allianz Stadium, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Abbiamo sbagliato tanto, abbiamo commesso errori tecnici e abbiamo sbagliato cose che di solito facciamo molto meglio. Di fatto abbiamo regalato tre gol alla Juventus e questi errori in Serie A si pagano, soprattutto su campi come questo ed è chiaro che se poi non si sfruttano le occasioni a proprio favore tutto diventa più difficile. Sicuramente gli episodi influenzano le partite e segnare quel gol all'inizio avrebbe cambiato le cose, senz'altro stasera non siamo stati fortunati. Pussetto? La sensazione è che l'infortunio sia più grave di quello che pensassimo ma dobbiamo accertarcene".