Udinese, i milioni di Lasagna per il suo sostituto: l'attacco balla tra Nsame e Cutrone

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, prima del definitivo via libera a Kevin Lasagna per vestire la maglia dell'Hellas Verona, l'Udinese ha strappato un milione in più in fase di trattativa, così da 9 milioni si passa a 10 spalmati in un prestito biennale da 1,5 milioni a stagione e riscatto a 7. Un modo per finanziare l'acquisto del sostituto che presumibilmente verrà scelto tra Cutrone e Nsame, anche se per quanto riguarda il primo, l'accelerata attesa per ieri non è arrivata.