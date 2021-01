tmw Udinese-Cutrone, ore di riflessione. Intanto si fa di nuovo sotto il Parma

Definito l'addio di Kevin Lasagna, l'Udinese chiude il colpo Fernando Llorente dal Napoli. Dopo l'addio della punta direzione Hellas Verona, ora il club di Pozzo cerca ancora un nuovo attaccante. In giornata accelerata per l'ex viola Patrick Cutrone ma in serata non è arrivata la schiarita attesa. La pista resta aperta con forza, ma il Parma si fa sotto e ancora non c'è nulla di chiuso.