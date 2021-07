Udinese, il Galatasaray bussa per Stryger Larsen. Il danese è valutato 4 milioni

Il Galatasaray guarda in casa Udinese per rinforzare le corsie laterali. Secondo i media turchi infatti il club di Istanbul avrebbe fatto un sondaggio per Jens Stryger Larsen sentendosi rispondere dai bianconeri che per il danese, in uscita dal club friulano, servono 4 milioni di euro. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno nuovamente per cercare di trovare un accordo per il trasferimento del classe ‘91.