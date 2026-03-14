Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Yildiz dà spettacolo, Boga non si ferma più

UDINESE (a cura di Marta Bonfiglio)

Okoye 6.5 - Poche colpe sul gol di Boga. Tiene su tutta tutta la nave con grandi riflessi. Lucido su Miretti.

Ehizibue 5 - Ubriaco di Yildiz non sa fermarlo. Scricchiola in difesa. Grandi difficoltà a contenere l'avanzata del turco.

Kabasele 5 - Non sta dietro alla corsa di Boga sul gol dello 0-1. Concede troppo senza rimediare.

Kristensen 5 - C'è da sudare per tenere il passo di Conceicao. Male in retroguardia come tutto il reparto in grande difficoltà.

Zarraga 5 - Spostato sulla fascia destra, alla seconda titolarità della stagione, fatica sulle palle scoperte e sulla velocità del reparto offensivo della Juventus. Dal 76' Mlacic sv.

Atta 6 - Cerca di sorprendere Perin con giocate personali. Si accende la lampadina quando capisce che tirare da fuori area è la scelta migliore. Dall'84 Gueye sv.

Karlstrom 4.5 - Precipitoso quando ha l'opportunità di creare l'occasione giusta. Troppo morbido a centrocampo. Dal 76' Piotrowski sv.

Ekkelenkamp 5.5 - Si divora il gol del pareggio a pochi centimetri dalla porta. Impreciso su diversi tocchi. Dal 67' Miller 6 - Ha voglia di riprende la gara.

Kamara 5.5 - Quando si accende è sprint puro. Si ingarbuglia con giocate complicate. Dal 67' Arizala 6 - Entra con carattere e voglia.

Zaniolo 5 - Vince il duello con Kelly solo all'ultimo, gioca sempre spalle alla porta e fatica a essere davvero impattante. Passa più tempo a parlare con l'arbitro che a giocare.

Davis 5 - Non passa una palla per lui. Le poche verticalizzazioni che gli arrivano sono sempre anticipate da Bremer.

Allenatore Kosta Runjaic 5.5 - La posizione in classifica non è macchiata. Prestazione sottotono e di poco spessore, ha sofferto tanto la fisicità e la velocità della Juventus.

JUVENTUS (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Perin 6 - Quarta partita consecutiva dall'inizio, seconda di fila mantenendo la porta inviolata. E quando è chiamato in causa risponde sempre presente. Certo, fa specie immaginare che solo alla settima stagione in bianconero sia riuscito a diventare il portiere titolare.

Kalulu 6 - Serata tranquilla per il francese, che resta nella sua zona difensiva e permettendo a McKennie di potersi sganciare sulla corsia destra.

Bremer 6.5 - Sicuro, preciso. Rischia zero, gioca d'anticipo ed è tempestivo nelle chiusure.

Kelly 7 - Al contributo difensivo di livello aggiunge una qualità da play: dai suoi piedi nasce l'azione del gol di Boga. Testa alta e piede delicato.

Cambiaso 6 - Vivace soprattutto nel primo tempo dove si sgancia e affonda verso l'area avversaria. Pecca solo in fase offensiva dove è poco preciso in appoggio.

Locatelli 6.5 - Bravissimo nel chiudere le linee di passaggio, a distruggere l'azione altrui e avviare la manovra juventina. Belle le aperture per le punte.

Thuram 6 - Bene finché resta in campo. Diga davanti alla difesa, con Locatelli è una coppia ben assortita. Rimedia un colpo nel primo tempo ed è costretto ad issare bandiera bianca a inizio ripresa. Dal 49' Koopmeiners 6 - Sfortunato a trovarsi in fuorigioco attivo quando Conceiçao conclude a rete. L'olandese non aveva demeritato nel tempo che gli è stato concesso.

Conceiçao 6 - La sua serata può svoltare quando trova il gol (e che gol) dello 0-2 duettando con Yildiz e trovando un bel sinistro. Il fuorigioco di Koopmeiners gli toglie la gioia. In precedenza la prestazione è un "vorrei ma non posso" tra cross inefficaci e qualche buono spunto. Dal 79' Miretti sv.

McKennie 6.5 - Agisce soprattutto come esterno destro in un 3-4-2-1. Partita diligente dello statunitense, che è elemento perfetto per una squadra camaleontica: dove lo metti, fa bene. Partita diligente, lo vedi anche in difesa a spazzare via palloni potenzialmente pericolosi.

Boga 7 - Candidato al premio di miglior acquisto della finestra invernale di mercato. Qualcuno ci avrebbe scommesso dopo i passi falsi a Bergamo e Nizza? Terzo gol consecutivo, a suo agio anche nel ruolo di finto centravanti quando Spalletti a gara in corso inverte la sua posizione con quella di Yildiz. Dal 79' Gatti sv.

Yildiz 7.5 - Come da previsioni, Spalletti lo lancia come finto 9. Anziché mettere in difficoltà i difensori, ne soffre la loro fisicità. La storia cambia quando viene ricollocato nella sua zolla sinistra, sprigionando il suo estro. Lì cambia la sua partita: prende coraggio, dribbla, inventa. E soprattutto serve l'assist per il gol di Boga. Ne farebbe un altro, per Conceiçao, ma un fuorigioco di Koopmeiners vanifica tutto. Mattatore anche nel finale, dove è praticamente imprendibile.

Allenatore Luciano Spalletti 7 - Sceglie di sfidare la fisicità dei friulani con l'estro delle mezze punte, senza un vero e proprio 9. Abile a cambiare in corsa il ruolo di Boga e Yildiz e viene premiato. Juve compatta, che rischia pochissimo e per la seconda partita consecutiva non incassa reti. E soprattutto è in zona Champions, in attesa di Como-Roma.