Udinese, la Fiorentina proverà a prendere Pereyra a gennaio: Pozzo non lo cederà gratis

Roberto Pereyra sogna di tornare al River Plate a fine contratto, cioè dal prossimo giugno, ma da Buenos Aires non sono arrivate manifestazioni di interesse. Mentre è la Fiorentina ad essersi mossa anche con l'intento di provarci in vista di gennaio. Ma Pozzo non ha intenzione di lasciarlo partire gratis a sei mesi dalla scadenza, per questo anche i suoi agenti sono in attesa delle mosse ufficiali del club friulano prima di muoversi di conseguenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.