Udinese, Marino: "Llorente ha portato aria nuova nell'ambiente, top player come Deulofeu"

Il DT dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato dell'imminente match con la Roma ai microfoni di DAZN, queste le sue parole riportate direttamente dal sito ufficiale bianconero: "Io preferisco la filosofia di pensare una partita alla volta e infatti la mia principale preoccupazione in settimana è stata quella di chiedere equilibrio ed evitare svolazzi dopo le recenti prestazioni importanti. Oggi sappiamo di affrontare una grande Roma e dobbiamo prepararci ad affrontare una battaglia come contro l'Inter perché la Roma è una top di questo campionato. Llorente e Deulofeu? Sono due top player, hanno giocato entrambi in squadre importantissime e quindi sappiamo che possono darci qualcosa in più. Llorente sapevamo che ci poteva dare una mano con la sua fisicità e la sua esperienza, ma non ha legato solo con Deulofeu, ha portato aria nuova nell'ambiente e sono molto contento del feeling che ha con noi. Musso? Io penso che abbiamo una rosa di valore un talmente elevato che non c'è nemmeno bisogno di osservarli uno ad uno per farsi un'idea, non è necessario pubblicizzare qualcosa che è già sotto gli occhi di tutti".