Udinese-Roma, per rispetto di quanto accaduto nessun tesserato parlerà alle TV

Nel post partita di Udinese-Roma, che peraltro non è arrivata al novantesimo, non parlerà nessuno. Su richiesta della società giallorossa, e per rispetto di Evan N'Dicka, al momento cosciente ma in ospedale in codice giallo, nessun tesserato di entrambe le squadre rilascerà dichiarazioni sulla gara di oggi.

L'Udinese, per la cronaca, ha appoggiato a pieno la richiesta del club capitolino, nel rispetto dell'accaduto. Tanto timore tra i giocatori in campo, anche se al momento le condizioni del difensore fanno sperare che la vicenda possa concludersi nel migliore dei modi.

Recupero a fine campionato? Nel frattempo, ci sarà da decidere in che data disputare i minuti rimanenti di partita. La decisione spetta alle due squadre, con l'ok della Lega Serie A, e comunque si può giocare non prima di domani. Uno scenario che non dovrebbe comunque concretizzarsi: più probabile che per il "recupero" si vada a fine campionato.