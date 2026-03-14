Live TMW Udinese, Runjaic: "Potevamo segnare e non ci siamo riusciti, Juventus squadra di qualità"

23.10 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro la Juventus nella ventinovesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.12 - Inizia la conferenza stampa.



Sulla destra Zarraga ha lasciato ampi spazi per la Juventus, qual è la genesi di questa scelta?

"Solet non è pronto, non abbiamo voluto correre rischi. Bertola è fuori. Quindi abbiamo tre difensori centrali, con Kabasele che sta facendo una stagione straordinaria e che inizialmente non aveva questo ruolo di leadership. Sta giocando tanto per sopperire alle assenze. Kristensen negli ultimi tempi ha stabilizzato il livello delle sue prestazioni. Sta giocando bene e farà meglio. C'è Mlacic arrivato da poco dalla Serie A croata, un grande salto. Ha giocato poche gare nel calcio professionistico, quando un ragazzo è così giovane bisogna dargli tempo. Contro l'Atalanta ha preso un giallo, lo ha preso anche oggi. Non vanno bruciate le tappe. Zarraga è un ragazzo che dà tutto in allenamento, è a disposizione della squadra. Chi avrei potuto mettere? Ekkelenkamp forse. Ci sarebbe Arizala, ma anche lui è molto giovane, avrei fatto un favore alla Juventus a schierarlo subito. Poi bisogna tenere conto che lì ha agito Yildiz, un giocatore top. Bisogna tenere conto della qualità degli avversari, sapevamo che ha giocatori di qualità, ruotano molto, ci si possa chiedere quanto dobbiamo tenere la difesa alta. Loro sono molto veloci e Zarraga è uno dei nostri giocatori più veloci. La Juventus è una squadra da Champions League, paragonate i valori di mercato. I ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo ragazzi ancora giovani, Bertola è al primo anno di Serie A, chissà ad averlo avuto cosa avrebbe potuto fare, c'è Zanoli anche fuori. Chiaramente è una situazione complicata, ma dobbiamo tirare fuori il meglio da chi c'è a disposizione. Abbiamo avuto alcune occasioni con Atta, con Zaniolo, Ekkelenkamp ha avuto una grandissima chance per l'1-1, magari la partita sarebbe girata a nostro favore. Sono chance fondamentali contro la Juventus, anche Zaniolo se avesse servito Davis poteva accadere altro. La Juventus però ha giocato meglio di noi e ce lo si poteva aspettare. Ieri in conferenza stampa l'ho detto, la prestazione doveva essere perfetta, non ci siamo riusciti, rispettiamo il risultato del campo. Dobbiamo fornire una bella prestazione prima della pausa per le nazionali".



Contro avversari di questo livello l'Udinese non può fare veramente di più?

"L'Atalanta ha perso 6-1 con Il Bayern Monaco. Anche loro potevano fare qualcosa di diverso. Avrei dovuto inserire più centrocampisti? Cambiare la difesa? Non so cosa vogliate sentire come risposta. Contro la Juventus la gara è sempre difficile. Nella prima frazione di gioco Okoye ci ha salvato in alcune occasioni, ma hanno segnato l'1-0, in altre circostanze siamo stati fortunati come sul potenziale gol del raddoppio. Abbiamo avuto delle chance e non siamo riusciti a sfruttarle. A volte si rende questo gioco più complicato di quello che è, non abbiamo segnato e abbiamo preso un gol. Oggi forse c'erano più tifosi della Juventus che nostri, la Juventus è un brand mondiale, bisogna chiedersi come attirare di più i nostri tifosi. Poi la Juventus ha il suo stile di gioco e ha più qualità, ditemi una squadra che non si è trovata in difficoltà contro la Juventus. Quando si vince è tutto bello, ma bisogna vedere anche il rovescio della medaglia".

23:23 - Finisce la conferenza stampa.