Udinese, si ferma Keinan Davis: trauma distrattivo al bicipite femorale, salterà il Parma
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Si ferma Keinan Davis: l'attaccante ex Watford salterà la prossima sfida contro il Parma e poi verrà rivalutato. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero: "Udinese Calcio comunica che Keinan Davis ha riportato un trauma distrattivo al bicipite femorale destro. Keinan sarà valutato nei prossimi 10 giorni ed ha già iniziato l’iter di recupero".
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