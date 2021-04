UEFA, nel 2019/2020 lo stipendio del presidente Ceferin è aumentato di mezzo milione

“Il mio stipendio è pubblico”, diceva Florentino Perez. Anche quello di Aleksander Ceferin e infatti i colleghi di Calcio&Finanza sono andati a fare i conti in tasca al presidente della UEFA. Nello specifico, dopo la recente approvazione del bilancio della confederazione calcistica europea. La novità? Un aumento per lo stesso Ceferin e per il segretario generale, Theodore Theodoridis. Il numero uno della UEFA ha percepito per la stagione 2019/2020 uno stipendio loro di circa 2,19 milioni di euro, con un aumento di circa 450mila euro rispetto alla stagione precedente. Theodoridis, invece, ha ricevuto uno stipendio di 1,23 milioni di euro, con un aumento di circa 164 mila euro (anche se in questo caso si è trattato di un anno “in perdita”, perché il segretario generale non ha ricevuto come nella passata stagione circa 320 mila euro di bonus). Da evidenziare, in ogni caso, che gli stipendi di tutti i dipendenti della UEFA sono stati ridotti del 20 per cento in misura volontaria per tre mesi a seguito dell’esplosione della pandemia.