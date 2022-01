Filip Benkovic è pronto per diventare un giocatore dell'Udinese. Il difensore croato ha svolto le visite mediche con i friulani e in attesa del comunicato dei friulani è arrivato quello del Leicester. Il giocatore ha rescisso il suo contratto con le Foxes di mutuo accordo con la società inglese.

Filip Benković has left Leicester City, after the Club and the player mutually agreed to cancel the remaining term of his contract.

Best of luck in the future, Filip 👍

— Leicester City (@LCFC) January 12, 2022