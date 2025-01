Ufficiale Addio Udinese, chi si rivede: Benkovic riparte dalla Svezia, ha firmato con l'AIK

Rimasto svincolato dopo essere finito in scadenza con l'Udinese la scorsa estate, per Filip Benkovic è arrivato il momento di rimettersi in moto. Il difensore croato infatti ha scelto di ripartire dalla Svezia e di firmare con l'AIK (Allmänna Idrottsklubben Fotboll) fino al 2026.

Il comunicato ufficiale

"AIK Fotboll ha raggiunto un accordo con il difensore centrale croato di 27 anni Filip Benković per un contratto che durerà fino al 31 dicembre 2026. Benković arriva più recentemente dal Trabzonspor, squadra della Süper Lig turca, e ha precedentemente giocato per club come GNK Dinamo Zagabria, Celtic FC e Udinese Calcio. Il difensore destro, alto 194 cm, si unisce all'AIK a titolo gratuito ed è già con la squadra durante il campo di allenamento in corso a Benidorm, in Spagna".

Le prime parole del nuovo arrivato

"È una sensazione incredibile e un onore rappresentare un club così grande e storico come l'AIK. Sono un giocatore che ama vincere e non vedo l'ora di aiutare il club a conquistare titoli nei prossimi anni. Sono pronto a impegnarmi e a lavorare duramente fin dall'inizio per assicurarmi di essere pronto a contribuire in campo quando la stagione inizierà a metà febbraio", ha dichiarato Filip Benković.

"Siamo felici di avere Filip con noi. Con la sua esperienza e le sue qualità, ha il potenziale per diventare una figura di spicco nell'AIK e nell'Allsvenskan", ha dichiarato il direttore sportivo della squadra maschile, Thomas Berntsen.