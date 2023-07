ufficiale Bologna, Ferguson ha rinnovato fino al 2027: opzione per la stagione successiva

Prolungamento di contratto importante per il Bologna, che ha rinnovato il contratto di Lewis Ferguson fino al 207, con opzione per la stagione successiva. Questo il comunicato del club felsineo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Lewis Ferguson per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per una stagione ulteriore".

La stagione di Ferguson.

Arrivato a Bologna un anno fa, il 12 luglio 2022, il centrocampista si è subito messo in luce, ritagliandosi una maglia da titolare dopo 10 giornate e diventando un cardine per Thiago Motta, che non lo ha più tolto dal campo. Lo scozzese alla fine dell'anno ha totalizzato 32 presenze in Serie A, segnando sette gol e contribuendo alla buona stagione dei rossoblù.