ufficiale Cagliari, ecco un nuovo attaccante. Preso Kingstone Mutandwa

Nuovo acquisto per il Cagliari. Ecco il comunicato col quale il club sardo ha annunciato l'ultimo innesto. "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kingstone Mutandwa che si trasferisce dall’Atletico Lusaka a titolo definitivo.

Classe 2003, originario di Chibombo in Zambia, Kingstone è un attaccante dalla notevole struttura fisica, capace di abbinare velocità, atletismo e tecnica per arrivare al gol. Ha debuttato con l’Atletico Lusaka nella stagione 2021-22, vincendo la classifica marcatori di terza divisione con 18 reti in 22 gare; lo scorso campionato ha realizzato in seconda divisione 16 gol in 22 partite. Con la Nazionale Under 20 si è messo prima in luce nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa di categoria, superate dallo Zambia grazie ai suoi gol in semifinale e poi nella finale contro il Mozambico. A seguire, nella competizione disputata lo scorso febbraio in Marocco, ha giocato tre gare, dove da titolare ha segnato contro la Tunisia.

Nell’estate 2023 è stato aggregato alla Primavera rossoblù, con cui è andato in gol il 9 agosto a Berna nell’amichevole contro l’Under 23 dello Young Boys. Un acquisto di prospettiva: nell’Isola potrà continuare a lavorare per far emergere tutto il suo talento".