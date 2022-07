ufficiale Colpo Lazio a centrocampo, ecco Marcos Antonio dallo Shakhtar

Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, Marcos Antonio è stato ufficializzato come nuovo giocatore della Lazio. L'ex Shakhtar arriva in Italia a titolo definitivo, per una cifra vicina agli otto milioni di euro, più due di bonus. Di seguito il comunicato dei biancocelesti: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marcos Antonio Silva Santos proveniente dal club ucraino Shakhtar Donetsk F.C".