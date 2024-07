Ufficiale Lazio, saluta Marcos Antonio. Il centrocampista firma col San Paolo

La Lazio saluta Marcos Antonio. Il centrocampista è un nuovo giocatore del San Paolo, per un'operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Nel corso della stagione 2023-2024 il centrocampista ha preso parte a 17 partite, di cui 3 nei playoff, una in Conference League, 8 in campionato e 5 in Coppa di Grecia. Per lui 3 gol totali. Con la Lazio invece ne ha totalizzate 22, di cui 16 in Serie A, una in Conference League, 2 in Coppa Italia e 3 in Europa League, trovando una volta anche la via del gol.

Marcos Antonio ha comunque vinto 6 trofei: il primo con il Brasile Under 17, quando è diventato campione del Sudamerica, poi due volte si è laureato campione di Ucraina, una volta ha vinto la Coppa di Ucraina e una la Supercoppa di Ucraina. Nel 2024 ha poi festeggiato il titolo con il PAOK, con cui è diventato campione di Grecia.