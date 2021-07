ufficiale Empoli, il terzino destro Donati va in prestito alla Juve Stabia

Operazione in uscita per l'Empoli. A comunicarla quest'oggi è la Juve Stabia, attraverso il suo sito ufficiale: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dall’Empoli, del difensore Francesco Donati, classe ’01. Il calciatore, natio di Livorno, è cresciuto calcisticamente nell’Empoli.

Queste le sue prime dichiarazioni: "Sono contento di essere arrivato in una piazza come quella di Castellammare di Stabia. Ho tanta voglia di fare bene, di riportare la Juve Stabia dove merita e sentire il calore dei nostri tifosi”.

