Ufficiale Ternana, innesto di prospettiva in difesa: acquistato Donati dall'Empoli

Dopo i prestiti a Juve Stabia (34 presenze nel 2021/22), Ascoli (22 presenze e due reti nel 2022/23). Lecco (1 presenza) e Arezzo (15 presenze) nell’ultima stagione per il terzino Donati è arrivato il momento di salutare l’Empoli a titolo definitivo. Il calciatore si è infatti trasferito alla Ternana. Di seguito la nota del club umbro:

"La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’Empoli F.C. le prestazioni del calciatore Francesco Donati. Il 23enne difensore esterno toscano (Livorno 20/01/01) si è legato ai rossoverdi con un contratto biennale.

Cresciuto nell’Empoli ha giocato in Serie C con la Juve Stabia ed in Serie B con l’Ascoli. Nella scorsa stagione ha disputato il girone di andata a Lecco e quello di ritorno ad Arezzo. In totale per lui 21 presenze ed una rete tra i cadetti e 48 gettoni in Serie C con 4 assist forniti".