ufficiale Genoa, ceduto Czyborra all'Arminia Bielefeld in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Lennart Czyborra è un nuovo giocatore dell'Arminia Bielefeld. L'esterno lascia il Genoa in prestito con diritto di riscatto, come annunciato dal club tedesco con un comunicato ufficiale: "Il DSC Arminia Bielefeld ha presentato un nuovo terzino sinistro: Lennart Czyborra. Il 22enne si trasferisce in prestito con un'opzione di riscatto dal club italiano CFC Genoa nel 1893".