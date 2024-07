Ufficiale Genoa, Czyborra ceduto in prestito al WSG Tirol: il comunicato degli austriaci

Lennart Czyborra lascia il Genoa in prestito. L'esterno tedesco è ufficialmente passato al WSG Tirol, con l'annuncio arrivato direttamente dalla società austriaca: "Il WSG Tirol si è assicurato le prestazioni di Lennart Czyborra. Il terzino sinistro arriva in prestito per un anno dal Genoa CFC, club di prima divisione italiana.

Il mancino nato a Berlino ha militato all'Energie Cottbus e all'FC Schalke 04 prima di trasferirsi all'Heracles Almelo nell'Eredivisie olandese nel luglio 2018. Dopo due anni di successi in Olanda, l'ex nazionale U20 si è trasferito in Italia, all'Atalanta. Tuttavia, Czyborra ha totalizzato solo una presenza con i bergamaschi ed è stato ceduto in prestito al Genoa CFC nella seconda metà della stagione 2019/20. Dopo 19 presenze e due gol, il 'Cricket and Football Club' ha ritirato l'opzione di acquisto e il terzino sinistro è stato ingaggiato a titolo definitivo nell'estate del 2021. Dopo i prestiti all'Arminia Bielefeld nella Bundesliga tedesca e al PEC Zwolle in Eredivisie, il 25enne ha firmato giovedì sera un contratto di prestito con il club tirolese della Bundesliga austriaca e all'inizio della stagione verrà quindi presentato con la maglia numero 25, con l'esordio fissato per venerdì contro l'Olympique Lione in amichevole".