ufficiale Hellas Verona, dal Torino arriva il giovane centrocampista Samuele D'Agostino

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Torino FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuele D'Agostino (qui l'anticipazione di TMW). Cresciuto nel vivaio del Torino, il centrocampista classe 2004 ha militato nel campionato Under 17 e Under 18, categoria - quest'ultima - in cui ha messo a segno 10 gol e 3 assist nella stagione 2021/22. Nella prima parte dell'attuale stagione ha debuttato in Primavera 1, totalizzando 8 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Samuele D'Agostino, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, con la Primavera gialloblù.