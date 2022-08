ufficiale Hellas Verona, Stepinski lascia i gialloblù e si accasa all'Aris Limassol

Altra uscita per l'Hellas Verona, che saluta il polacco Mariusz Stepinski, ceduto all'Aris Limassol: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto ad AS Aris Limassol FC - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Mariusz Stepinski. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Mariusz, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".