Archiviata l'unica presenza stagionale in Coppa Italia, per Darian Males (19) è tempo di lasciare il Genoa e tornare in Svizzera. L'inter, proprietaria del suo cartellino, ne ha infatti disposto il prestito al Basilea, squadra che nella giornata di oggi ha portato a a termine l'acquisto del talento argentino Matias Palacios (18).

Males, punta centrale di nazionalità svizzera dalle origini serbe, ha giocato soltanto 23 minuti in stagione con la maglia rossoblù.

✍🏻 | There’s more! We’re delighted to announce the signing of Darian Males on loan from @Inter_en until the ende of the season. Welcome, Darian! #FCBasel1893 #zämmestark #SaliDarian pic.twitter.com/Uo8m7igRso

— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) February 15, 2021