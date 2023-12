ufficiale Lecce, preso il classe 2005 Sebastian Esposito dal Melbourne City

Come anticipato dalla nostra redazione, si arricchisce la colonia di "Esposito" nel nostro calcio. Se Sebastiano, Pio e Sebastiano attualmente giocano in Serie B tra Spezia e Sampdoria, l'ultimo arrivato, Sebastian, da oggi è un nuovo calciatore del Lecce. Di seguito il comunicato del club giallorosso sul proprio sito ufficiale: "L'U.S. Lecce comunica di aver tesserato il calciatore Sebastian Esposito, nell'ultima stagione al Melbourne City. Il marcatore classe 2005, con passaporto italiano, sarà a disposizione della formazione Primavera 1".

La squadra australiana fa parte del City Group in cui è entrato di recente anche il Palermo: Esposito è un difensore centrale classe 2005, nato e cresciuto in Australia e adesso si appresta ad vivere la sua prima stagione in Italia come ultimo colpo di Corvino per i giallorossi.