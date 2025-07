Ufficiale Torna in Italia Maria Korenciova: l'ex Milan e Como è il nuovo portiere del Genoa

Nuova calciatrice in arrivo per il Genoa Women fresco di promozione in Serie A Femminile. Si tratta di Mária Korenčiová, portiere slovacco classe 1989. Per lei quella al Grifo non è la prima avventura in Italia: dal 2018 al 2021 ha, infatti, difeso i pali del Milan, mentre dal 2022 al 2024 quelli del Como.

LA NAZIONALE - Il debutto con la nazionale maggiore della Slovacchia è arrivato all'età di 17 anni, il 23 novembre 2006, quando è stata schierata titolare nel successo per 8-0 a Betzdorf, in Lussemburgo, contro Malta, ultima gara del turno preliminare delle qualificazioni all'Europeo 2009 in Finlandia.