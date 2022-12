ufficiale Matuidi dà l'addio al calcio giocato: "Caro football, ti ho amato tanto..."

"Caro calcio, io ti ho amato tanto". Inizia così il video con cui Blaise Matuidi, ex centrocampista di PSG e Juventus, annuncia il suo addio al calcio giocato: "Mi hai dato tanto, ma è ora di fermarsi. Quando guardo indietro a questo lungo viaggio, i miei occhi sono pieni di stelle. Ho realizzato i miei sogni da bambino, i miei sogni da uomo. È una gola stretta ma sono orgoglioso di voltare pagina oggi. Grazie alle persone che mi hanno permesso di far parte di questo fantastico viaggio. Grazie ai miei compagni di squadra che sono diventati miei amici, i miei fratelli. Grazie allenatori, dirigenti, giocatori di alto livello, e anche calcio dilettantistico, volontari. Grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto.

Infine grazie a voi che mi avete sempre dato la forza e l'anima in più per andare più in alto.

Vi voglio bene ragazzi.

Il vostro Blaisou".