ufficiale Monza, non solo Di Gregorio e Gagliardini. Il club annuncia due rinforzi per la Primavera

Di Gregorio (già ufficiale), Gagliardini (già ufficiale), ma non solo. Giornata importante in casa Monza con tanti annunci in entrata che però non riguardano soltanto la squadra allenata da mister Palladino. Il club brianzolo ha infatti ufficializzato anche due giovani innesti per la Primavera, ecco le note integrali:

"Antonio Troise è un nuovo calciatore di AC Monza! Il centrocampista classe 2005, svincolato e precedentemente alla SS Lazio, farà parte della Primavera biancorossa del tecnico Alessandro Lupi".

"Tommaso Ciardi è un nuovo calciatore di AC Monza! Il portiere classe 2006, proveniente dalla Campus Eur vestirà la maglia biancorossa e farà parte della Primavera".