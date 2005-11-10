TMW Fiorentina, il futuro di Kean è ancora in bilico. Como pronto al rilancio: il punto della situazione

Il futuro di Moise Kean è ancora tutto da scoprire. Per la Fiorentina a il giocatore non è in vendita ma di fronte ad una grande offerta i viola potrebbero fare una valutazione anche se più ci si avvicina alla fine del mercato e più diventa complicato pensare ad una cessione.

Il Como ha presentato una proposta di 30 milioni che la Fiorentine ha rifiutato. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un rilancio. A quel punto bisognerà capire la posizione della Fiorentina. Insomma tutto è ancora in divenire e allora ecco il nostro punto della situazione.