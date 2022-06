Con una nota sui suoi canali, il Liverpool ha comunicato l'addio di Divock Origi, che non rinnoverà il suo contratto con i Reds e lascerà Anfield a fine mese, scaduto il contratto. "Grazie per gli questi incredibili otto anni e per averci lasciato con così tanti ricordi speciali, leggenda del Liverpool", ha scritto il club. Per Origi già pronta la prossima avventura, in Italia: il belga sarà a breve un nuovo acquisto del Milan.

Divock Origi will leave the club when his contract expires at the end of June.

Thank you for an incredible eight years of service and leaving us with so many special memories. @DivockOrigi, Liverpool legend ❤️ pic.twitter.com/lkQsNKANVp

— Liverpool FC (@LFC) June 9, 2022