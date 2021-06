ufficiale Roma, Nzonzi rientra dal prestito al Rennes. C'è l'annuncio dei francesi

Ora è ufficiale: Steven Nzonzi rientra alla Roma dopo l'ultima stagione e mezzo in prestito al Rennes. Il club francese, che ha dunque deciso di non presentare alcuna offerta ai giallorossi per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista, ha voluto ringraziarlo con queste parole su Twitter: "Al termine del prestito allo Stade Rennais F.C., Steven Nzonzi lascia la Bretagna. Il campione del mondo ha disputato 46 partite con la maglia del Rennes. Il club ringrazia Steven per questi 18 mesi di prestito e gli augura il meglio".