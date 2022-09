ufficiale Sampdoria, Stoppa passa dal Palermo al Vicenza e Di Stefano dalla Reggina al Gubbio

Doppia cessione in prestito per la Sampdoria. Il club blucerchiato ha infatti annunciato il passaggio in prestito di Matteo Stoppa dal Palermo al Vicenza e quello di Lorenzo Di Stefano dalla Reggina al Gubbio. Questo il comunicato: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acconsentito ai trasferimenti a titolo temporaneo dal Palermo F.C. al L.R. Vicenza del calciatore Matteo Stoppa e dalla Reggina 1914 all’A.S. Gubbio del calciatore Lorenzo Di Stefano. Nel contempo la società informa di aver ceduto a titolo temporaneo al F.C. Arzignano Valchiampo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bontempi".