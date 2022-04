ufficiale Spezia, blindato il giovane Bertola. Ha firmato fino al giugno 2025

Attraverso il proprio sito ufficiale, lo Spezia ha reso noto il rinnovo del giovane centrale classe 2003 Nicolò Bertola fino a giugno 2025: "Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega Nicolò Bertola alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2025. Il nazionale azzurro Under 19, classe '03, è da anni uno dei pilastri del settore giovanile ed in questa stagione è arrivato a far stabilmente parte della rosa guidata da mister Thiago Motta, trovando anche l'esordio con la maglia delle Aquile nella gara di Coppa Italia contro il Lecce".